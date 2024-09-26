馬國男收酬來港運可卡因 起貨值7500萬就擒

執法部門早前根據情報及調查後，於前日在落馬洲一個停車場，截查一名形迹可疑的馬來西亞籍男司機，並在其私家車內檢獲總市值約7,500萬元的懷疑可卡因。初步調查顯示，涉案男子在馬來西亞被販毒集團以數萬元報酬利誘，按照指示以旅客身份抵港，並駕駛他人租用的車輛販毒。他已被暫控一項「販運危險藥物」罪，將於今日提堂。

調查人員表示，經情報分析及深入調查後，前日早上於新田一停車場內，截查一名剛落車的私家車司機，期間對他及其座駕作出搜查，結果在私家車車尾箱尋獲5個尼龍袋，每一個袋裝有20塊、每塊重約一公斤的懷疑可卡因磚，估計總市值約7,500萬元，並當場拘捕該名33歲馬來西亞籍男子。

為3萬元犯案 今日提堂 初步調查顯示，涉案男子持馬來西亞護照，懷疑在當地受販毒集團招攬，收受折合逾3萬元的報酬參與毒品活動。本月初，涉案男子以旅客身份入境，懷疑於來港後駕駛由其他人租用的私家車販毒。被捕人士已被扣留調查，他其後被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日上午在粉嶺裁判法院提堂。

執法部門相信，今次行動已阻截該批毒品流入本地市場，其來源仍有待進一步調查。調查人員稱，該部門會密切留意其他地區人士以旅遊為名、實質從事販毒的情況，並繼續與內地及海外執法機構加強情報交流和合作，打擊跨境、跨地域的販毒活動。