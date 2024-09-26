香園圍口岸車場 預約系統被批欠智慧
【本報訊】經香園圍口岸過關的人數不斷增加，外界早已批評港府規劃不周，停車場泊位不足，周末也逼爆，港府去年底禁止非預約車輛使用。有議員更批評預約系統的便民性和智慧性不足，即使有車位亦未能及時預約，而車輛提早離開亦未能釋放車位。她又指做法無形中令政府收入流失，期望政府改善系統和配套，留住通關旅客。
繼日前反映香園圍口岸周末過關逼爆後，議員陳月明昨指該口岸作為港首個採用人車直達的陸路口岸，目前公眾停車場每逢周六日或節假日都逼爆，市民惟有選擇口岸附近的私人停車場。
現時該停車場開放提早兩小時至7日網上預約車位，陳指平日停車場明顯有位，但系統就無法即時預約；有私家車提早離開，但系統就未有釋放車位；有已預約的私家車希望提早進入，但系統就未能調動。她早前曾經嘗試早上7時預約車位，但發現只有兩小時後的車位。她最後經人手櫃台以現金付費進入停車場，發現停車場明顯有位。她觀察發現該處原先沒人手櫃台，又指收到不少意見反映有關預約系統的不便民、不智慧。
議員倡改用二維碼直接入場
對於如何改善預約問題，陳認為外判商需要同步檢討預約系統的功能和效率，增加停車場的使用效率。她又指應該參考內地停車場，不用預約、只用二維碼的電子化方式。
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