欺凌案 事主家長指安排疏忽 英基：分開上課難落實

【本報訊】英基南島中學一名男生指稱10年前在學校遭欺凌，包括換衫期間遭拍裸照，又遭腳踢臀部。男生父親早前代為入稟高院，指英基疏忽及沒有採取足夠措施避免欺凌事件發生，結果被曾捲入司法抄襲風波的高院原訟庭法官陳嘉信駁回。男生一方不服判決提出上訴，上訴庭昨繼續聽取雙方陳詞。

上訴方是「B.P.」，由其父親「Dr.Poon」作訴訟代理人；答辯人是英基南島中學，由英基學校協會代表，及時任英基南島中學校長Graham Silverthorne。「B.P.」出生於2000年6月14日，現年24歲；2011年至2014年就讀於英基南島中學，有特殊學習需要。

上訴稱原審未解答全部議題 案件牽涉「B.P.」指稱兩次發生於2014年的欺凌事件。包括「B.P.」在體育課後於男更衣室更衣，期間遭一名叫「Andy Cho」的學生拍下裸體照片。這些照片給了至少3名學生閱覽；以及「Andy Cho」在課室外嘗試踢「B.P.」的臀部。是次上訴聆訊，由上訴庭副庭長朱芬齡、上訴庭法官張澤祐及鮑晏明審理。

上訴方昨日補充，學校沒有採取足夠措施，避免欺凌發生，認為原審法官陳嘉信未有解答全部議題。答辯方陳詞時則質疑，上訴方於上訴階段所提出的論點，似乎跟原審階段時有別，強調欺凌的定義在本案中是重要環節。答辯方不爭議拍裸照事件確實曾發生，但認為這只是不當環境之下的不當行為，並非欺凌，反問學校怎可以在事前預計得到拍裸照事件會發生，並設法避免？答辯方承認，學校確曾收過「B.P.」的家長要求，把「B.P.」分開上課，但基於行政因素，校方難以落實。案件編號：CACV 216/2022