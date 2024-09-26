涉迷姦女客 髮型師受審

【本報訊】一名男髮型師於2021年跟女客人見面時，疑讓對方服用迷幻藥，再帶對方到他有份開設的髮型屋強姦她。他否認一項強姦罪，案件昨日在高院開審。控方指，被告曾遞上一張貌似郵票的物品，女方把它放到舌頭底，便開始頭暈、全身乏力。

被指叫把郵票狀物放舌底 32歲被告楊培章，任職髮型師。他被控於2021年10月8日，在上水龍琛路MJ Salon強姦女子Ｘ。控方開案陳詞指，女事主在中學時期會光顧被告剪髮，兩人會透過Instagram聯絡。案發前，被告發貼文，提及他離婚的感受，Ｘ傳訊息安慰他。兩人相約案發當日見面。

控方稱，被告案發當日駕車接載Ｘ，其後將車停泊在屯門一處。被告遞給Ｘ香煙，以及貌似郵票的物品，並指示Ｘ把該物品放在舌頭底。Ｘ照做後，隨即出現頭暈、視力模糊及全身無力。被告其後載Ｘ往涉案髮型屋，期間，被告在洗頭椅上摸Ｘ胸部，Ｘ着被告「唔好搞」。被告之後再帶Ｘ到雜物房，強行要Ｘ為他口交及強姦她，Ｘ無力抵抗。數小時後Ｘ清醒過來，向友人透露自己遭強姦。Ｘ接受檢查後，發現Ｘ體內有迷幻藥成分。案件編號：HCCC 225/2023