道士謀殺案 女死者旁有血濺痕 救護到場已見屍斑

自稱是道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陰莖插21歲輕度智障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士其後被控謀殺及非禮，死者母親亦涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪，案件昨在高院續審。庭上透露，死者被發現時穿着成人紙尿片，身上有屍斑，當場證實死亡，附近牆上有血濺痕迹。男被告當時亦在屋內，向警員自稱是女被告的茅山術師傅。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱職業為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日，在香港謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日在香港，協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力障礙及言語障礙。

男被告自稱女被告茅山術師傅 當日率先到場的警員李大志表示，事發時死者躺在床上，沒有呼吸脈搏，蓋着一張黃色毛氈，牆上有黑色刮痕和血濺痕迹。兩名被告及死者父親均在屋內。他問男被告為甚麼在屋內時，男被告稱自己是女被告的茅山術師傅。他再問女被告關於死者的病歷，對方說死者患聽寫障礙。

救護員王偉傑稱，到場時死者已沒呼吸、四肢僵硬，她的頭部有撞瘀及擦損傷痕。死者當時穿成人紙尿片，反轉其身體見背部有「一撻撻」屍斑，相信已死去一段時間。他曾問死者父親，最後見死者清醒的時間為何，對方說是在9月1日晚上10時左右。死者父親亦向他說，死者會踢牆撼牆，事發前「有啲失常」，但沒有正面回答，為甚麼死者會穿成人紙尿片。

在涉案住所附近工作的女傭Nadal Shirley Bravo供稱，她常見到一名手腳布滿紋身、長髮紮辮男子，及多名女子出入涉案單位。自2019年7月開始，案發單位不時傳出紋身男的叫嚷聲，他看似很憤怒地向一名年輕女子喊叫。由於紋身男使用的是廣東話，女傭不知道叫喊內容。該年輕女子手和腳有瘀傷，顯得十分虛弱，步履緩慢，看起來非常不快樂，好像剛剛哭過來。案發前一個月左右起，年輕女子愈來愈瘦削。女傭相信上述年輕女子就是本案死者。案件編號：HCCC 159/2021