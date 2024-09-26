打擊青少年罪案 黃大仙43人落網

【本報訊】執法部門察覺暑假期間，青少年罪案較全年其他月份較為普及，犯罪數字有所上升，遂於7月19日至9月24日期間，在黃大仙區展開代號「天徑」行動，打擊區內青少年罪行，瓦解4個青少年犯罪集團，拘捕37男6女（14至21歲），分別涉嫌「販運毒品」、「非法禁錮」、「傷人」、「藏有攻擊性武器」、「刑事毀壞」、「勒索」、「盜竊」、「邀請他人成為三合會社團成員」、「以三合會社團成員身份行事」及「自稱三合會社團成員」等罪名。

調查人員表示，執法部門根據情報分析，發現有三合會背景的青少年活躍區內，並潛伏在多間學校及不同的青少年熱門聚腳點，包括遊戲機中心、娛樂場所、籃球場、桌球中心等。

黑幫背景 操縱販毒淋油等 該批骨幹成員透過威逼利誘的方式接觸青少年，過程中自稱為有勢力的三合會人士，煽惑青少年加入成為會員，再灌輸「未成年毋須負上刑事責任」的概念，操控他們參與盜竊、販毒、私煙派貨、收數淋紅油、打鬥、洗黑錢及詐騙等非法活動，部分青少年試圖拒絕，卻因而遭到毆打、勒索或非法禁錮，最後被迫就範。

此外，警員發現4個涉案集團的骨幹成員大多就讀於區內不同學校，他們在校內會威嚇及毆打同學，從而收取保護費。其中一名事主每周要支付300至400元，半年來已損失逾8,000元。該批骨幹成員更會向青少年提供金錢或毒品，利誘他們成為新成員。執法部門強調，未成年並非犯案的「擋箭牌」，該部門將繼續打擊青少年有關罪行，拘捕不法分子。