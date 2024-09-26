遏違交通例 多區拖車發罰單

【本報訊】執法部門於前日在西九龍各區的交通黑點，進行總區交通日及代號「萬刃行動」。行動中，警員針對涉及駕駛者和行人的不良習慣，例如「沒有讓斑馬線上的行人先行」、「駕駛時手持手提電話」、「非法進入黃色方格路口」、「不小心駕駛」和「不依交通燈號過馬路」等違法行為進行執法，並拖走19部造成嚴重阻塞的車輛。

駕電移動工具 6男被拘 此外，執法部門於今年9月，在港島各區進行打擊「非法駕駛電動可移動工具」行動，期間發現5名本地男子及一名外籍男子（26至64歲），於道路上駕駛電動可移動工具，經調查後以涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「在行人路上駕駛電單車」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」拘捕他們，並扣查共6部電動單車。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於10月下旬向執法部門報到。

另外，執法部門一連兩日（23至24日）在葵青區進行交通日，重點打擊工廠區車輛違泊和電單車佔用停車位之違例事項。行動中，警員共發出651張定額罰款通知書及兩張傳票，並拖走4輛對道路造成嚴重阻塞的車輛。此外，警員針對電單車停泊車位超過24小時的違例事項，共檢控19輛電單車的車主。