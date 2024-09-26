2個月內2病貓被棄街頭 市民倡深井住戶齊揪兇手

【本報訊】有網民早前發文表示，於上月8日及本周一（23日），先後在深井近浪翠園一涼亭發現兩隻棄貓。棄貓俱被放在籠中，籠內未有擺放糧水，由途人發現後尋求協助，據悉其後已由街坊接走暫時照顧，該兩隻貓咪分別改名為「Hungry」及「Monday」。

據了解，「Hungry」被發現時患有金錢癬和貓流感，經獸醫檢查後再確診三毛滴蟲疾病，估計更於數日前始進行絕育手術。獸醫質疑在患有金錢癬及抵抗力不足情況下，有關動物診所不應替貓咪進行絕育。而「Monday」則於本周一在同一位置被發現，初步發現其呼吸有異，鼻孔有大量分泌物，其健康狀況有待獸醫檢查後確定。

有熱心市民把事件在網上曝光，希望網民及街坊可以幫忙做「人肉CCTV」，找出棄貓人士，務求使其克盡主人責任。根據《狂犬病條例》第22（1）條，遺棄動物是嚴重罪行，最高可被罰款10,000元或監禁6個月。