東呼即應：壽司店主日做16句鐘 年中無休僅維皮救舖

市道寒冬 銀行Call Loan 向東呼即應親訴噩夢 飲食業不景氣，不少食店拉長營業時間，希望賺多少少，力保不執！有小型壽司舖店主向《東呼即應》講述慘況，日做16個鐘年中無休，僅能維持生計，抱怨市況「寒冬」到不能再「寒冬」，移民潮下不少中產人士離港，令經營環境雪上加霜。有業界代表指，很多中小企被銀行追討貸款、減信貸額等，經營百上加斤，促政府提供援助。

香港市道每況愈下，接二連三有食肆執笠，不少餐廳都要出招「救舖」。入行做壽司超過10年的Hinson，5年前偕同朋友離開大集團，轉型到細舖以「外賣壽司」起家，直到3年前新冠疫情期間「解鎖成就」，在慈雲山終於開了人生中的第一間舖。

《東呼即應》團隊在採訪當晚，見到不少「夜鬼」及騎手到店領取外賣，他指除了一般平日附近學生中午「放飯」及晚上的街坊生意外，外賣平台訂單佔收入近三成；但是面對外賣平台抽佣、業主加租，加上食材以及原料加價，本身亦是「夜貓」的Hinson索性與拍檔頂硬上，由中午12時做到翌日凌晨4時，每日踩足16個小時「做埋消夜」，只為賺多餐飯錢，坦言若無特別事也不會放假，寧願「做多一日得一日」以維持生計。

疫市生意未為差 通關反壓垮 「疫市」開舖看似大膽，但Hinson指，疫情封關下市民留港消費，生意未見太差，反而通關後大批中產熟客流失，加上港人北上消費，情況比疫情時更慘淡。雖然當局通關後舉辦了不少大型活動，但大多集中於熱門旅遊景點，其他地方的夜市則往往很淡靜。

再選一次寧打工 「創業預蝕錢」 Hinson大嘆現時本港飲食業市道「寒冬」到不能再「寒冬」，其店內人手已是減無可減，主要壓力來自租金，直言若能再選擇一次會寧願打工，並奉勸時下年輕人開店創業要謹慎，「有夢想都不要亂來，總之預了會蝕一大筆錢。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指，過去一年北上消費熱潮持續，直接影響本港餐飲業生意，同時內地旅客來港消費力減弱，人均消費下降大約兩成，過去近9個月已有近1,000間食肆相繼結業，不少中小企亦被銀行「Call Loan」追討貸款，或被迫還錢、減少信貸額等，對經營百上加斤，亟需當局援助，期望即將發表的施政報告中，有支援中小型企業的新措施推出。

黃又希望當局不要只針對維港兩岸一帶推出新措施和活動，導致其他地區比較冷清，影響當區食肆及零售生意；若在每一區都舉行活動，則可令市民留在當區消費，同時可以吸引旅客深入其他地區。