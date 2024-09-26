假資料投保呃逾65萬 保險代理囚10個月

【本報訊】廉政公署早前起訴一名保險代理，指他涉以虛假資料作投保申請，詐騙公司佣金及獎金等款項共逾65萬元。被告早前承認控罪，昨日在東區裁判法院主任裁判官蘇文隆判處入獄10個月。同案另一名被告周銳坤則被控一項偽造罪名，則押後至11月6日答辯。

28歲被告李瀚賢為中國太平人壽保險（香港）有限公司前業務經理，早前承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。案情透露，公司於2021年7月，接獲兩份聲稱是一名客戶的投保申請，並聲稱由被告售出。公司相信申請表內容屬實，以及投保申請確實由該客戶提出，遂批准申請，並於收到保費後向被告發放佣金及獎金等款項共逾65萬元。

廉署早前就有關保單接獲貪污投訴展開調查，發現涉案客戶並不認識被告，她沒有提出該等投保申請，亦沒有繳付相關保費，而保單上有關她的個人資料亦是虛假。調查又發現，公司向被告發放佣金及獎金等款項後，該兩份保單均因「斷供」而失效。案件編號：ESCC 1887/2024