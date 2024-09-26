嶺大促編委會簡稱加「學生會」 避免誤會

【本報訊】曾兩年「斷正莊」的嶺南大學學生會編輯委員會表示，應校方要求不再使用「嶺大編委」作簡稱，避免外界誤會他們是大學官方組織。校方回應指要求該組織加入「學生會」字眼能避免學生及公眾誤會。

委員會發聲明引述校方指早前收到大量投訴指「嶺大編委」簡稱令人誤會，要求他們改名為「嶺大學生會編委會」或者是其他不令人誤會的稱呼。他們又指被要求不得在任何出版刊物、衣物及紀念品使用或顯示「嶺大編委」4字，近日於校內販賣衣物以及派發傳單「招莊」的攤位申請亦被駁回。

對使用「嶺大編委」作簡稱一事，他們解釋編輯委員會成立數十載，簡稱為「嶺大編委」已是「約定俗成」，對於不再能夠使用該簡稱「深感不忿及失望」。他們稱望能夠繼續為學生會會眾服務而該名，現正重新設計浮水印、社交媒體頭像，重新印製T-shirt及紀念品。

編委會曾兩年「斷正莊」，會室前年被收回。編委會上周仍然有推出一件黑色衣物，背面印有被判串謀發布煽動刊物罪罪成人士所撰寫的陳情信，以及外國媒體對六四事件的報道。

非大學官方組織 嶺大發言人回覆指出，「嶺南大學學生會編輯委員會」乃「嶺南大學學生會」轄下組織，而非「嶺南大學」校方部門，指出大學要求該組織加入「學生會」字眼能避免學生及公眾誤會。而前年時任嶺大校長鄭國漢以認受性嚴重不足、會員人數只佔全體學生的8%為由，收回學生會場地，但沒有不承認學生會。