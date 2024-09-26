惡意軟件冒受歡迎App 逾8%港機構中招

【本報訊】最猖獗的惡意軟件家族Joker仍然在香港肆虐。據報告指，Joker在8月份影響本地機構約8.16%，Joker亦會偽裝成Google Play商店中合法且受歡迎的應用程式（App），業界呼籲企業必須保持警覺。報告亦指網絡犯罪分子每天都在加強網絡攻擊，教育界已成為今年全球的頭號攻擊目標，教育機構有迫切需要採取強而有力的網絡安全措施並提高意識。

以AI驅動、雲端交付的網絡安全平台供應商Check Point，最近發表今年8月《全球威脅指數》報告，列出本港最肆虐的10大惡意軟件。Joker在上月連續3個月成為香港最猖獗的惡意軟件，其影響力自7月以來持續增加，已波及超過8%的本地機構。其次則是Androxgh0st及FakeUpdates，分別影響4.4%及4.08%的本地機構。

受網絡攻擊的本地機構當中，零售及批發行業仍是香港首要攻擊目標，緊隨其後是製造業和教育及研究行業。隨着9月新學年的開始，Check Point在7月觀察到12,234個與學校和教育相關的新互聯網域名，較去年同期增加9%。值得注意的是，每45個域名中就有一個被視為惡意或可疑惡意網站。

教育界成全球頭號攻擊目標 根據Check Point Research的最新報告顯示，教育行業在今年成為全球遭受網絡攻擊最多的行業，平均每間機構每周遭受3,086次的網絡攻擊，與去年相比增加了37%。亞太地區受到的網絡攻擊尤其嚴重，從事教育與研究行業的機構每周遭受6,002次網絡攻擊。由於學校和大學擁有大量敏感資料，而網絡安全措施往往不足，因此成為網絡罪犯的首要攻擊目標。

Check Point香港及澳門區總經理周秀雲表示，Joker惡意軟件會偽裝成Google Play商店中合法且受歡迎的應用程式、利用流動裝置漏洞的欺騙手段變得日益複雜，因此機構需要比以往更加警惕。隨着這些威脅不斷演變，企業必須保持警覺，並主動採取安全措施和持續加強防禦應對日益複雜的攻擊。