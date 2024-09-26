教育局 全批53直資校申請 學費最高加逾一成

聖保羅男女中學 下學年新生交近8萬元 教育局昨日公布直資學校2024/2025學年學費調整的結果，當局共收到13間直資小學及40間直資中學的加費申請，全部獲批，平均加幅為4.76%，較去年增0.67個百分點。直資小學中，10間獲批加學費5.6%或以下，3間加5.61%至10%，直資中學則有37間中學加5.6%或以下，3間加5.61%至10%。聖保羅男女中學是其中一間獲批加學費的直資學校，中一學費由2023/24學年的72,400元增至79,700元，加幅達10.08%。

教育局指，審批直資學校調整學費申請時，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長，包括向家長提供相關的學校財務資料和調整學費的理由。直資學校亦須按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免和獎助學金用途，確保學生的學習不受家庭經濟問題因素影響。

另外，教育局亦收到73間私立學校(55間小學及18間中學)和65間國際學校的調整學費申請，除一間國際學校的申請被否決外，其餘申請均獲批准，平均加幅為5.36%及4.53%，有一間私立小學加費超過一成。當局指，處理私立學校和國際學校調整學費的申請時，會仔細考慮學校提出的理據及其財務狀況，並且要求學校須就申請調整學費的事宜，充分與家長溝通，妥善回應他們的關注。

90%半日制幼園免收學費 幼稚園方面，截至9月2日，教育局已完成審批705所參加計劃的幼稚園學費申請，當中約九成的半日制幼稚園會在2024/25學年免收學費。至於全日制/長全日制課程，基於政府與家長共同承擔成本的原則，家長須支付部分額外費用，在2024/25學年每期學費中位數約為998元，比去年增加約58元，整體學費仍處於低水平。