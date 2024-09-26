醫健：老有所醫：治療大腸直腸癌肝轉移

大腸直腸癌是香港上最常見的癌症之一，以前，當大腸癌擴散至肝臟，已屬末期癌症，除了做化療稍為控制以外，無法治愈，5年的存活率只有6.6%。然而因為肝臟有獨特的再生能力，加上醫學的進步，治愈肝轉移已成為可能。

手術切除：治愈之路 結直腸癌肝轉移治愈性治療主要是靠傳統開放式或者微創手術切除肝臟的癌變部分。只要剩餘肝臟足夠病人使用，即使肝臟的很大一部分被切除，它也可以重新生長並恢復功能。研究表明，手術切除可以完全治愈肝轉移，5年存活率可達致50%。至於不適合做手術的患者，其他局部治療，例如射頻消融術和微波消融術可以透過熱力殺死腫瘤。

化療、標靶治療和免疫治療 化療在結直腸癌肝轉移的治療中依然發揮着至關重要的作用，無論是作為獨立治療還是與手術相結合。例如，化療可以將腫瘤縮小到可切除的狀態，或者在手術後消除殘留的癌細胞。至於新的標靶治療和免疫治療亦為患者帶來了新的希望。這些治療方法透過專門針對癌細胞或增強人體免疫系統來對抗癌症。對於大腸直腸癌的某些遺傳特徵，這些療法特別有效，與傳統化療相比，可提供更好的效果和更小的副作用。

多學科護理團隊 結直腸癌肝轉移的治療通常涉及多學科團隊，包括外科醫生、腫瘤科醫生、放射科醫生和其他專家。這種團隊方法可確保每位患者獲得個人化的治療計劃，從而提供最佳的治療結果。不同專業之間的合作可以整合各種治療方式，根據每個病例的具體情況量身定制方法。

外科專科醫生鄭繼志

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