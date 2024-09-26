醫健通支援跨境查病歷 3試點適用

【本報訊】政府醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」功能下周一（30日）起擴至「長者醫療券大灣區試點計劃」的中山大學附屬第一醫院南沙院區、東莞東華醫院，以及深圳新風和睦家醫院，方便香港市民跨境使用電子健康紀錄。生效後，合資格長者該3間醫療機構使用醫療券求診時，可透過「跨境健康紀錄」功能，在到指定醫療機構就診前一日提出申請，就能取得過去3年存放在醫健通的電子健康紀錄。

兩地數據共通

長者會在醫健通流動應用程式收到「檔案二維碼」和「密碼二維碼」，而機構的醫護人員通過掃讀該兩個二維碼，便可開啟及瀏覽相關電子健康紀錄，協助診斷和治療。同時，長者可透過「個人資料夾」功能，將境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄存放在醫健通個人健康戶口，以保存和運用來自境內外的個人病歷紀錄，包括供獲用戶授權的香港醫護機構在跟進診療時，通過系統取覽。