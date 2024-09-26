北上攜生肉蛋類返港 首8個月1324宗

【本報訊】港人北上成風，攜帶受管制的食品返港違法個案大幅上升。香港海關聯同食環署昨日召開發布會，並公布數據顯示，今年僅至8月的非法進口食物案件數目已經超過去年全年數目，過半個案當事人為香港人。當中亦有人誤以為將肉類「汆水」、以真空包裝等帶回港便沒有問題。食環署表示，當事人在攜帶受規管食物入境可能會因為不適當的儲存導致細菌孳生，增加食物安全和健康風險。

香港海關陸路邊境口岸科副總指揮官李麗儀表示，自去年2月恢復通關以來，海關發現非法進口受規管食物案件有上升趨勢，違法個案中包括非法攜帶生豬肉、生牛肉、雞蛋甚至整隻雞入境，整體情況值得關注。李麗儀指出，截至今年8月，除攜帶家禽的數字有下降外其他個案及總體數目均出現上升，當中攜帶未煮熟的肉類個案為817件、蛋類374件，違法個案總數為1,324件。去年的非法進口食物案件數目中，攜帶未煮熟的肉類個案則為467件，蛋類118件以及家禽434件，總數為1,019件。

77%為香港居民 李麗儀續指，非法進口食物違法個案的當事人中有約50%是報稱家庭主婦或退休人士。在2024年的數字中，非法進口食品的人中有約77%為香港居民。違法個案中，常見的收藏食物入境的手法都是將食物直接放入行李箱、環保袋或是背包中。李稱，這種收藏食物的方式並沒有任何保溫或冷藏的措施，在天氣炎熱的環境下並不符合基本的衞生條件，因此會對食物安全造成一定風險。此外，有人誤以為將肉類「汆水」、以真空包裝或錫紙包裝帶回港就無問題，實際上並非如此。

食環署食安中心風險管理科食物進/出口組衞生總督察鄧耀恒表示，基於公眾衞生理由，諸如野味、肉類、家禽及蛋類等都是受現行法例所監管，每批次的進口肉類及家禽等都需向食環署申請進口許可證。此外，任何人進口或攜帶這些肉類等食物進入香港，必須附有來源地有關當局簽發的衞生證明書，以及食環署的進口准許，違者一經定罪可被罰款港幣5萬元以及監禁6個月。

另外，鄧耀恒亦表示，食環署還會安排人員與海關在口岸進行聯合執法行動，包括安排檢疫偵測犬在口岸協助執法人員執勤，以打擊非法進口的食物。