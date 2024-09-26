失魂警員開車門 遭後上九巴撞毀

【本報訊】昨日凌晨零時許，一輛執行任務的警察戰術巴士，停泊在旺角荔枝角道17號對開雙黃線交通燈位前，車長落車期間，懷疑無留意後方逕自打開右邊司機門，當時一輛由大角咀奧運站開往屯門大興邨的66X路線雙層九巴沿中線駛至，左車身撼向警車司機門，巴士車長見狀隨即停車，警車車長則通知上峰。事件中幸無人受傷，九巴上乘客其後由另一輛巴士接走繼續行程。

九巴車窗破碎 事故中，涉事戰術巴士車門被撞至翻開拗前，而九巴則落客門旁邊車身損毀，另有一扇車窗碎裂。涉事警車車長其後調查的同袍講述事故經過，車上裝備須由其他警員搬運至另一警車。事發後，九巴派員到場跟進，並協助調查意外原因。

九巴回覆表示，周三約凌晨12時25分，九巴一輛路線66X巴士駛至荔枝角道第二線近基榮小學前燈位時，旁邊一輛停定警車的駕駛室車門突然打開，巴士左邊車身與警車車門發生碰撞，事件中無人受傷。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。上月26日早上8時，屯門公路往荃灣方向近豪景花園對開，兩輛警察電單車前往處理屯門公路一宗4車相撞意外，惟兩人沿路肩駛往現場期間，疑因路面沙石導致失控，兩名警員人仰車翻受傷，需要送院救治。同月6日早上7時許，有警察電單車沿屯門公路行駛期間，懷疑失控跣胎自炒，導致警員墮地受傷。