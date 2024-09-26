冰島自駕遊傳墮河 水警夫婦男死女傷

兩名港人往冰島自駕遊遇意外，一死一重傷。據了解，涉事兩人為本港水警的警務人員，兩人為夫妻，他們於冰島時間本周二（24日）在當地旅遊，自駕觀光時遇險，34歲男警於事故中離世，生前原駐守水警北分區，傷者則為駐守水警訓練學校的35歲女警。入境處證實已接獲求助，會按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行的協助。執法部門則對有兩名警員在外地離世及受傷感到非常難過，會提供適切的協助。

據冰島當地消息，事發於周二下午約2時，肇事車輛當時在冰島北部市鎮斯卡加比格茲（Skagabyggð）附近行駛，當時沒有下雪，有指警員接報到場時車輛已墮河，女傷者事後被送院治療。

本港執法部門回覆查詢，對兩名警員在外地離世及受傷感到非常難過，已向相關人員的家人表示深切慰問，並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切的協助。

入境處接獲求助 積極跟進 入境處就表示，已接獲相關求助，亦已透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐冰島大使館了解情況，並按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方會繼續與當事人及其家屬、公署和大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件，並按當事人和家屬的意願提供可行的協助。

位處北歐的冰島，每年9月份至翌年4月正值「極光季節」，這段時間冰島夜長日短，晚空暗沉，加上夜間溫度低，令大氣層受到的干擾較少，夜觀極光特別清晰、明亮，不少旅客專程在這段時候前往。不少旅客會自駕遊，方便往心儀的觀景地。