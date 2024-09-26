半價戲飛昨午開售 網頁一度逾2000人等候

【本報訊】香港戲院商會再次聯同所有會員舉辦「10‧1半價睇好戲」活動，盼推廣香港戲院文化及支持電影業。半價戲飛昨日正午12時起於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，市民可以透過戲院票房、購票網站以及手機應用程式選購當日的戲票，開售後部分戲院網上購票平台須排隊等候進入購票頁面，一度有超過2,000人等候。

相關活動由電影發展基金及文創產業發展處資助，鼓勵市民將入戲院看電影成為一種日常的消遣和娛樂享受，每人每次最多只可購買4張戲票；網上購票數量以各大院線的購票限制為準。

當日逾80套電影上映 根據戲院商會資料，下周二（10月1日）將有超過80套華語、港產、外語及西片上映，包括IMAX等所有放映格式及貴賓影院同享半價優惠。另外，凡購買當日戲票的觀眾均可以刮刮卡形式參加「全城好戲FUN大抽獎」，有機會贏取包括75張免費戲票、戲院小食部禮券、爆谷及汽水等超過2,000份豐富禮品。至於未能抽中獎品的觀眾，其刮刮卡上亦會印有不同的電影對白，供留為紀念。