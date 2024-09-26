議員：打造穆斯林友善城市 推廣清真飲食吸豪客

【本報訊】為拓展旅客量，有議員建議政府推出措施，打造香港成為穆斯林友善旅遊城市，並推廣清真飲食文化，又指本港有清真寺等法定古蹟，在開拓穆斯林市場有一定優勢，再加上下月起本港將有直航班機來往沙特首都利雅得，預期將有助增加穆斯林旅客來港。

設計餐廳指南 議員鄭泳舜昨引述國際清真旅遊評級機構，指穆斯林旅客市場將於兩年內達3,000億美元消費水平，亞洲不少地區都在爭取更多穆斯林旅客，而穆斯林在港聚居已有逾百年歷史，亦有清真寺等法定古蹟，而來自印尼和馬來西亞等穆斯林地區的訪客，亦錄得持續增長。

在配套方面，他指本港目前只有100多間獲清真認證的餐廳，建議政府加強推廣清真飲食文化，資助餐廳申請清真認證，並設計清真餐廳指南，方便旅客取得資訊。

負責批出清真認證的香港回教信託基金總會主席沙意表示，近來申請認證的餐廳數目有增加，總會亦會為有需要餐廳提供培訓，其中海洋公園和迪士尼樂園在總會協助下，已提供清真食品，長遠希望香港社會對於清真認證餐廳有更深入了解。