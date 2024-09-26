對廣東話名字有反應 安安較饞嘴 可可是小公主

【本報訊】內地贈港兩隻大熊貓「安安」和「可可」今日從四川來港，為保障運送過程安全順利，海洋公園準備了新的運輸箱，而獸醫團隊和護理團隊則一直在機艙內監測大熊貓的行為及環境變化。有專家指香港的飼養員（俗稱「奶爸」）在兩個月前便已抵達四川，與一對大熊貓建立初步信任，對廣東話的名字亦有反應，港奶爸形容「安安」饞嘴，「可可」則是小公主。

港團隊早兩月赴四川建關係 中國大熊貓保護研究中心昨午在四川都江堰為「安安」和「可可」舉辦歡送儀式。香港海洋公園保育基金總監祝效忠表示，園方的團隊已於7月中旬抵達大熊貓中心，並在上月中旬為安排到港的大熊貓設計了一個新的運輸箱。在過去兩個多月的時間裏，團隊跟兩頭大熊貓建立良好的關係，希望對牠們性格的了解，從而制訂未來的護理計劃，冀「安安」和「可可」抵港後能盡快適應環境、日後可開枝散葉。保護研究中心副主任李德生指「安安」和「可可」的身體狀況良好，且已踏入「談婚論嫁」年齡，加上牠們的祖輩及父輩均有良好繁育能力，相信牠們有機會在明年嘗試自然交配，繁衍下一代。但目前「安安」和「可可」仍在隔離，相信要在香港完成檢疫後，方可在適應期內互相交流，培養感情。

陪同兩頭大熊貓來港的獸醫成彥曦指運送大熊貓的運輸箱空間足夠讓大熊貓轉身、站立及翻滾，運送過程中還預備了蘿蔔及「窩窩頭」等食物和足夠的水，機艙溫度亦會受監控，亦會帶備鎮靜藥物，並準備不同預案，有需要時使用，務求令大熊貓得以安定下來。

四川「奶爸」董禮已照顧兩頭大熊貓超過一年半，形容體形較大的「安安」興奮時會跑動，是好動的大男孩；「可可」則是喜歡翻滾攀爬、性格活潑的「女漢子」。他指香港的「奶爸」已與「安安」和「可可」相處一段時間，一對大熊貓適應得非常好，並已建立初步信任，對自己廣東話的名字亦有反應。

香港「奶爸」Matt則形容「安安」外觀威猛但其實相當溫柔，對周遭事物好奇，還很饞嘴！至於「可可」則是一個小公主，很懂得享受Me Time（私人時間），自己一個慢慢食嘢、慢慢歎！

今日舉行大熊貓歡迎儀式 港府今日為一對大熊貓舉行歡迎儀式，大熊貓隨後便要進行30日隔離檢測。政府於下月會為大熊貓進行徵名活動，預計一對大熊貓在12月中與公眾見面。