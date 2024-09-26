十一長假 料925內地團訪港 旅業嘆遠遜期望

訂房生態轉型 酒店營業額勢跌兩成 內地十一長假期將至，旅遊業監管局預料，將有約925個內地團訪港，平均每日約132團，涉及旅客約3.6萬人次。大部分入境旅客會以個人遊的方式來港，旅行團旅客較多選擇避開於高峰期訪港。旅遊業界指，內地旅行團來港數目遠遜期望，建議當局在旅遊上要有更長遠計劃。酒店業界說，不少旅客即日來回或逗留一晚，預料十一長假營業額下跌一至兩成。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠昨在電台節目表示，疫情前的十一長假期，每日有300多個至500個內地團來港，整個長假期可達2,000團。相比之下，今年預計不超過1,000團，情況不是太理想，暫未達到業界預期。她認為，現時兩地交通較方便，令旅客採取個人遊及一天團出遊，經營旅行團較以往困難。

至於加入大熊貓元素能否吸引旅客，梁芳遠認為，不是每個地方都可獲贈大熊貓，若以此為主題推動大熊貓經濟，長遠具有吸引力。惟她強調，香港旅遊業欠缺長遠規劃，須找到自己定位，打造自己特色。她續指，香港保留了不少傳統文化，例如避風塘文化等，應好好打造，成為香港的特色品牌，期望相關部門制訂旅業長遠的發展藍圖。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉在同一節目指，今年暑假酒店營業額按年跌一成至兩成，對十一長假的情況較為審慎。不少業界反映營運成本上升兩成至三成，有些酒店決定轉型或不再經營。業界向旅行團了解情況，多是即日來回或來港逗留一晚，相信旅客人數仍會較多，但訂房生態已經改變，很多旅客可能到最後一刻或視乎天氣情況，決定是否取消訂房。他又指，若餐飲業推出十一宣傳，酒店業亦會配合。

旅監局加派人手巡熱門景點 旅監局表示，十一長假期期間，將加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等。旅監局提醒，持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守規定，規劃景點行程時應採取適當的分流措施，避免同一時間有過多旅行團到訪同一個地方。

為確保陸路口岸運作順暢有序，政府表示，相關部門會在十一長假期間，在各口岸加強人手，並協調運輸及通關服務，包括加強人流管理、加密交通班次等安排；口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，並加開檢查櫃台及通道，以疏導人流及車流。同時，個別口岸亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。