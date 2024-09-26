擁多項智慧服務 新田部屋續招租

【本報訊】全港首個智慧社區過渡性房屋「新田部屋」今年7月開始入伙，合共提供1,080個單位，現仍接受申請入住。當局指，隨着簡約公屋出現，過渡性房屋乙類申請者的比例會有彈性地放大，幫助申請公屋未達3年、生活於惡劣環境下的居民改善生活環境。

「新田部屋」位於元朗牛潭尾，為全港首個智慧社區過渡性房屋，並有首個設於過渡性房屋內的「社區客廳」。營運機構指，過渡性房屋內設有多項智慧設施，包括家居用品自助購物點、創新教室引入STEM課程、遙距視像醫療諮詢服務等，支援居民生活。此外，亦有慈善基金捐助冷氣及設立緊急支援單位，供受天災或由社工轉介有緊急需要的個案入住。

周六辦開放日 營運機構亦為居民配備基礎設施，包括緩步徑、社區學習廚房、社區商店、自助洗衣房及智能櫃等，亦設有小巴來回錦上路站，方便居民出入。「新田部屋」共有5座4層高住宅大樓，提供一至二人、3人及4人或無障礙單位，每個單位均配備獨立洗手間、浴室及煮食空間，租金為2,100元至4,500元，項目於本周六（28日）舉行開放日，供市民參觀。