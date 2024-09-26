古洞村 空談安置大計 迫遷臨門跪低

過渡屋邨未起好 北都發展遲大到 政府急推北部都會區發展計劃，但項目剛啟動已甩轆！本報上周二（17日）獨家報道受發展計劃影響的古洞北居民需於本月底遷出，惟迫遷「死線」在即，安置問題仍遲遲未解決，居民徬徨難安多時。政府涉「唔踢唔郁」，拖至居民搬遷死線屆滿前幾日，才於前晚與受古洞北/粉嶺北餘下階段發展影響的居民會面，隨即宣布「放寬」安置屋邨居民的遷出日期，他們可延至安置屋邨入伙才遷離。消息令居民鬆了一口氣，但質疑政府應變慢吞吞。有議員促政府日後收地吸取今次經驗，盡量提前及主動公布資訊，讓居民安心。

古洞北餘下階段發展的受影響居民，需要在今年第3季至明年下半年分批遷出。房協將會提供洪水橋和百和路兩個專用安置屋邨，共約800個租住單位和約1,000個資助出售單位，這兩個屋邨要到本年底至明年陸續落成。發展局、地政總署、土木工程拓展署和香港房屋協會代表日前與受影響居民會面，介紹專用安置屋邨的最新資訊和居民的遷出安排。

需延至明年3月入伙 發展局昨日凌晨在社交平台上發文，按照目前建築進度，兩個專用安置屋邨的租住單位在2025年3月左右入伙，獲分配這些租住單位的受影響居民的遷出時間將在入伙時間之後，聲稱安排可讓「受影響居民能無縫遷入租住單位」。

573住戶申請仍待處理 至於受古洞北/粉嶺北餘下階段發展影響的1,065個住戶，截至今年7月底已有370個合資格住戶獲安置上樓、11個住戶獲現金特惠津貼、573個住戶的申請正在處理或尚待提交補充資料，另有111個住戶則不合資格。

房協表示，繼今年較早時候開售洪水橋專用安置屋邨的資助出售單位，將於10月底接受粉嶺百和路及洪水橋專用安置屋邨的租住單位申請。若申請入住專用安置屋邨出租單位的住戶有經濟困難，可申請繳交特惠租金，詳情會在臨近接受申請時公布。至於百和路專用安置屋邨的資助出售單位，房協會適時啟動銷售程序。政府及房協屆時會通知受影響居民有關詳情，並邀請有興趣居民提交申請。

議員籲政府吸取教訓 議員張欣宇表示，政府在傳媒報道介入後放寬居民遷出的時間，但除古洞北之外，北部都會區仍會有更多地方需要收地，希望政府能夠吸取教訓，提前及主動告知受收地影響的村民最新資訊，否則會像今次古洞北的事件一般，許多村民並無主動且全面地收到當局發布的資訊，感到徬徨無助。