龍七公：美遏華六年敗 印太虛張聲勢

美國總統拜登的任期已進入倒數期，但他還想最後收割一番。本月21日，拜登在美國招待了印度總理莫迪、日本首相岸田文雄和澳洲總理阿爾巴內塞，藉四方安全對話（Quad）會議宣傳遏華。老拜登發表了一段據說是「未關閉咪高峰被誤錄」而外洩的言論，指中國「咄咄逼人」，白宮各種理性斡旋。中國隨即還招，促美國死了「維霸遏華」的心。

拜登這次臨別秋波的談話，公開了他對中國外交作風的分析，可以視作2018年以來，中美進入全面經濟戰和政治冷戰以後的一個中美關係小總結。

6年過去了，美國對中國的制裁一波又一波，加碼再加碼，但美國期望的中國經濟崩潰卻沒影，期望中國政治混亂動亂或政變成幻想，期望中國軍武變軟腳蟹，更是白日夢。所以，拜登只能在任期尾聲，藉抹黑及獵巫中國，望其小弟及盟友能夠繼續對中國放猛招。

據美媒報道，拜登在四方安全對話的會議中表示：「中國表現出咄咄逼人的態度，在整個地區測試我們，在南海、東海、南亞和台灣海峽都是如此。」他接着貌似「以和為貴」地指出，美國不斷透過多溝通、多與北京商討來斡旋及降溫相關困局。

屢搞針對 測試底線 按其言論及釋放的訊息，中國咄咄逼人是姿態，白宮不能中了中國「測試」的圈套。拜登深明大義的言論，予人「忍讓與理性」的感覺。但是，美國在東海、南海及台灣的動作一點沒少，在南海不斷撐腰菲律賓對中國尋釁，在東海及台海不斷增加軍事部署，對台售武，這些行動也叫「以和為貴」嗎？

所以中國外交部一點也不賣帳，在上述言論曝光翌日，外交部發言人已反駁「中國咄咄逼人」說，並反問美國口口聲聲說不針對中國，但峰會（四方安全對話）第一個話題就是中國，會議更處處拿中國說事，「不針對」根本是睜着眼睛說瞎話。外交部促美國放下「維霸遏華」之心，這既是警告，也是勸告。

說到測試，美國才是一直在操縱小弟測試中國的底線。南海仙賓礁近期成了中菲拗手瓜的舞台，菲本月14日才從仙賓礁外撤走坐灘失敗、水斷糧絕的巡邏艦特蕾莎‧馬格巴努亞號，但在四方安全對話前夕，菲國家安全顧問阿諾稱，菲律賓已向仙賓礁派出另一艘軍艦，待天氣穩定便能啟航，這次是要再玩坐灘把戲，還是巡邏一下挽回面子便算，菲國沒有言明。

這邊廂有爛頭蟀在南海搞事，那邊廂美國又借四方安全對話拉上3個小弟發表聯合聲明，好笑是，印、日、澳也不蠢，大會的聯合聲明充滿語言偽術，更貫徹英語語法沒頭沒腦的特色，如只說「我們對東海和南海局勢嚴重關切」、「我們譴責在南海有『脅迫和恐嚇的行動』」，文中沒談是誰造成上述行動。

3個亞洲勢力不俗的國家本是美國找來的拜登舞伴，但他們明顯沒有陪拜登跳探戈，結果峰會也在「很安全」的聯合聲明中謝幕。