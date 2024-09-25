笑看天下：導彈橫飛賀大選

上周黎巴嫩真主黨疑遭以色列精心策劃嘅傳呼機及對講機連環爆炸襲擊後，以軍得勢不饒人，周一又向黎巴嫩發動猛烈空襲，以導彈、火箭及無人機，打擊真主黨1,300個目標，以軍指不少目標隱藏在住宅區。欲轟之地，何患無詞？這好比以軍轟炸加薩醫院、難民營，又何嘗不是指有哈馬斯恐怖分子藏身其中？

黎巴嫩衞生部指出，空襲增至近500人死亡，包括婦女及兒童，另有逾1,600人受傷，是以色列自2006年跟真主黨開戰以來，最血腥的襲擊。另外，以軍又對貝魯特南面市郊進行定點攻擊，目標是真主黨高級指揮官卡拉基，但真主黨指卡拉基目前無恙，已轉到安全地方。真主黨二號人物卡西姆形容，現時已進入開放式戰鬥的新階段，誓言會繼續攻擊以色列，直至以哈雙方停火為止。

聯合國黎巴嫩問題特別協調員普拉斯哈特表示，中東正處於迫切的災難邊緣；聯合國秘書長古特雷斯則表示，擔心黎巴嫩淪為另一個加薩。美國總統拜登就話，正努力阻止中東局勢進一步升級。事實上，美國大選尚有個多月時間，美國當然不希望呢個時候中東局勢更嚴峻，導彈橫飛、火箭亂射賀大選，始終都係唔老利！

然而，美國除咗一味嚴正警告外，根本冇解決問題嘅符弗！講真，美國完全冇牙力，睇以哈戰事停火談判，美卿N次出訪中東斡旋都不果就知！以色列《國土報》認為，以色列總理內塔尼亞胡喺呢段時間，不會參與停火及釋放人質談判，亦不會就涉及跟真主黨嘅衝突，考慮任何外交解決方法，皆因戰事持續對內塔尼亞胡嘅政治生涯有利。真係一語中的！以色列除咗全力打擊真主黨，仍會對加薩北部進行攻城戰，中東局勢有排亂！