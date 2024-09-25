撥亂反正：電影橋段難以實現

2013年有一套相當賣座，並贏得多個獎項的英美合拍科幻電影《引力邊緣》（Gravity，內地與台灣譯作《地心引力》）上映。電影講述一男一女美籍太空人在太空執行任務時，因俄羅斯（片中的唯一奸角）用導彈炸毀廢棄衞星時計算失誤，碎片擊毀了兩人乘坐的美製穿梭機和國際太空站，令兩人在外太空無助地四處飄流。最終男的為了拯救同伴而犧牲，女的即輾轉登上中國的天宮太空站（拍攝時還未建成），並利用站內停泊的神舟太空船返回艙安全返抵地球。

近日一男一女美籍太空人滯留國際太空站事件，令網民想起這套經典電影，包括最後會否由中國出手營救兩位太空人，但大家都知道這不可能實現。其一是技術上不可行，中國製神舟系太空船與美俄合製的國際太空站在設計上難以接合，必須經過大量調整和反覆測試，才能在硬件和軟件上接軌。

其二是政治上也不可行，今次出事的兩名太空人涉及的太空測試任務，為美國「月亮女神號計劃」的一部分。如前文所述，該計劃的政治目的，就是在國際太空合作正式與俄羅斯「脫鈎」，以及在太空探索技術上將正在急起直追的中國「甩開」。因此美國寧願讓兩名太空人在外太空多呆幾個月，冒着安全風險，乘坐未知能否如期抵達太空站的SpaceX龍飛船返家，也不願向俄羅斯或中國這兩個「敵國」求助。

此外，美國國會在2011年還通過了《沃爾夫條款》，訂明除非獲得國會特別授權，否則美國太空總署（NASA）不得與中國有任何形式的合作。早前NASA質疑中方未有邀請他們參與研究中國從月球背面採集的土壤，中國外交部就寸爆美方忘記了自己訂立的《沃爾夫條款》。新冷戰早已打到上太空！