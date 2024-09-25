筆下風雲：是權利還是自私

一個原本只是茶杯裏的小風波，竟然愈鬧愈大，當中又牽涉中港矛盾。國泰航空一班由香港飛往倫敦的航班，內地女生拉低座椅背希望休息，坐在後面的港人夫婦則因為她拉低椅背阻礙看電影，初則口角繼而動「腳」，不停踢椅背以至踢人作出報復，還以「大陸妹」來形容該女生。女生感到被歧視，國泰事後表明將該對夫婦列為黑名單，永不讓他們乘搭國泰航班。

該對港人夫婦態度惡劣，動口動腳，實在不堪入目，受到懲罰是咎由自取。而他們這麼惡形惡相、出盡全力報復，當中跟中港矛盾不無關係，否則不會說出「大陸妹」、「大陸女生賣笑也行」等言語，甚至舉中指。

長途機乘客在非用餐時間拉低椅背，大家也覺得無可厚非，也是乘客權利，但老實說，在經濟艙這麼狹窄的環境下，前座還要拉低座位，後座乘客別說看電影有所妨礙，其實是連出入上廁所也有困難。有些乘客往往視權利為老奉，在短程航途裏也要拉低椅背，筆者就覺得是極端自私的行為。若是長途機，機艙又已調暗燈光給乘客休息，拉低座椅很合理；但有些人連搭一個多小時的機程，也要大模廝樣拉低椅背，真的有必要嗎？

最令筆者驚訝的是，網上竟有人說，拉低座椅是慣例，只要跟後頭的乘客打聲招呼便可。可是從筆者的經驗之中，從來沒有前座乘客會在拉低椅背前跟後座乘客打招呼。

據報涉事內地女生仍然不滿意國泰回應，直指類似歧視事件一而再、再而三發生，她已就事件向中國民航局投訴，堪稱沒完沒了。不如別煩了，經濟艙一律規定不能調校椅背，不是一了百了嗎？橫豎有些航空公司為求賣更多機票，完全無法提供合理空間給乘客，索性跟廉航睇齊吧。