坦言集：以黎之戰

以色列是準備在黎巴嫩展開大戰。最近通訊器材的遙控爆炸只是以軍大舉進攻黎巴嫩南部的一部分，也包括了對真主黨部隊指揮官的擊殺。以色列似乎是把一系列的攻擊集中起來，一是向真主黨和黎巴嫩示威，阻嚇它們對抗以色列的軍事行動。二是作為大戰的開幕，直接進攻真主黨部隊和據點。

接着的可能便是以軍從地面入侵黎南，全面掃蕩真主黨及其他地方武裝力量，襲擊貝魯特已經顯示其對黎巴嫩會有全面侵佔，不會僅限於在黎南的突擊與空襲。以色列已在北部邊境部署龐大兵力，北部與邊境接壤的地區也動員疏散，正是為大舉進攻安排。依照這段時間的發展，包括以色列啟動籌備經年的通訊器材恐怖攻擊，近月以至近日以軍將會從地面揮軍入侵。

有2006年的經驗，以軍地面入侵黎南料會遭受真主黨的沉重打擊。缺乏地利和人和，以軍不想重複當年的失敗，便要依靠制空權與強大火力，依照加薩的做法，把黎巴嫩的城鎮建築全然毀壞，排除巷戰。也大肆地殺戮婦孺，用無差別傷害來震懾平民，製造恐慌，削弱真主黨的社會支援，同時摧毀黎巴嫩的政府及其社會經濟體制，在黎巴嫩再實行種族清洗式的戰爭。但是，以色列這個計劃能否實現呢？

真主黨在黎南經營多年，2006年之勝是地利加政治勇氣、戰術的成功。地利方面，或許黎南未如加薩那樣有厲害的地道系統，真主黨的兵力火力遠勝哈馬斯，也不像哈馬斯孤軍作戰，真主黨在黎巴嫩有廣大後方支援，以色列加薩之戰是軍隊鎮壓地方武裝，黎巴嫩之戰是近乎兩國交戰，真主黨已獲黎巴嫩政府支持，也早已成為政府的一部分。雙方實力雖還懸殊，卻不比加薩之戰的明顯強弱差距。以軍入侵，相信很容易被困，沒法速戰速決。一旦戰爭膠着，以色列的種種結構弱點便會全然暴露。如今士氣更不如2006年，以軍會是一鼓作氣，再衰三竭。在黎巴嫩的消耗和久戰不勝的疲怠，將會引發以色列內外矛盾的爆發，形勢有利真主黨。

真主黨反擊的重點是以色列機場，阻撓以軍空軍能力，以及海法港口。後者由真主黨與胡塞武裝從南北兩路堵截以國所依賴的進口，足以在經濟上弄垮以色列。

以色列實際上是被迫攻擊真主黨，它的部落神耶和華未必可重複奇迹，讓太陽不落山使以軍戰勝。