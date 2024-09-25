西區反詐騙拘53人 涉款7800萬

【本報訊】為打擊港島西區的騙案，執法部門在過去一個月，偵破假冒客服騙案等41宗案件，相關案件騙款總額約7,800萬，並拘捕犯罪集團骨幹及傀儡戶口持有人等共53人。行動中，警員發現有騙徒在灣仔開設虛擬貨幣兌換店，推出優惠匯率吸引客戶上門，再用花言巧語哄騙他們轉帳或用現金購買虛擬貨幣，然後藉詞逃遁。執法部門經調查後，拘捕主腦等6人，相信該集團另涉尖沙咀的同類案件，至少9人受騙蒙受損失。

上月26日至本月24日，執法部門展開代號「刺風」行動，以打擊西區發生的騙案及科技罪案。行動中，警員以涉嫌「洗黑錢」、「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「行使虛假文書」等罪名拘捕38男15女（21至71歲），相信他們牽涉41宗案件，另搗破一個兌換虛擬貨幣的犯罪集團。

開虛幣兌換店掠客戶現金 被捕人士包括犯罪集團骨幹成員，亦有傀儡戶口持有人，當中逾一半人報稱無業，其餘分別從事滑水教練、廚師、美容師、侍應和髮型師等，他們涉及的案件包括電子零件街頭騙案、假冒客服騙案、網上求職騙案、投資騙案、兌換虛擬貨幣騙案，以及使用虛假身份證在虛擬銀行開戶口，當中有18宗案件的騙款超過100萬元，全部騙案總涉款高達7,800萬元，執法部門已凍結約1,100萬元懷疑犯罪得益。

調查人員表示，該部門在今年7月接報，指有犯罪集團在6月份利用空殼公司，於灣仔開設虛擬貨幣兌換店，他們利用優惠匯率吸引客戶兌換，期間誘使客戶把大量虛擬貨幣或港元，轉入指定電子錢包或傀儡銀行帳戶，或把大量現金交予在場職員，用以兌換虛擬貨幣。在收取客戶的款項後，職員會藉故離開，並帶走客戶的現金，當中牽涉3名受害人，涉款約500萬元。

在過去兩周，警員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕6名男子，包括主腦、骨幹、店舖職員及「睇水仔」等，其中4人有黑幫背景。調查顯示，該集團涉嫌與今年3月在尖沙咀發生的同一手法騙案有關，兩宗騙案共有9人受害，總損失約1,200萬元。

此外，今年3月至4月，執法部門收到一間本地虛擬銀行報案，指有多名人士在1月至4月期間，把懷疑虛假身份證上傳至開戶網站。初步調查顯示，有人利用改圖、粗疏貼上他人相片等手法製作虛假身份證，企圖瞞過銀行的保安驗證系統。經情報分析後，警員拘捕4男一女，檢獲涉案手機及一張懷疑虛假身份證。被捕人士均持有香港身份證，其後已獲准保釋候查。

另一方面，假冒客服騙案在近月有大幅上升趨勢，在今年首兩季，西區共接獲67宗，而在7月至8月，相關騙案已劇增至80宗。警員在今次行動拘捕5名涉及假冒客服騙案的傀儡戶口持有人，騙款約360萬元。調查人員指出，該類騙案的騙徒一般會假扮不同公司的客服人員，以隨機方式致電受害人，訛稱他們有未付款的貨品或服務，待受害人否認後，再聲稱能夠幫忙取消該服務或產品，要求受害人提交銀行資料或轉帳到指定戶口，得逞後即去如黃鶴。