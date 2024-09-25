父子侵權轉播 200人睇免費波

拘捕首引「傳播權利」 檢非法串流儀器 海關早前接報，指有網民自設網頁，疑在未獲授權下透過串流技術，向其他用戶現場直播海外球賽。至本周日賽事期間，海關首次引用《版權（修訂）條例》提及的「傳播權利」，偵破該宗以非法串流播放收費足球賽事的案件，期間利用電腦法證程式實時監控，並從電腦伺服器取得數碼證據，循線拘捕一對父子，檢獲一批懷疑涉案的電子設備和影音器材。據悉，被捕人是收費電視頻道登記人，涉嫌利用設備把頻道分流至電腦伺服器，再指示其他網戶安裝程式，使用特定連結「有波同享」，最高峰期有逾200球迷收看。

海關近日接獲版權持有人舉報，指有網上用戶自設網頁，涉嫌在未獲授權下，透過串流技術向其他用戶傳播受版權保護的收費電視頻道，亦即現場直播的海外足球賽事。海關經深入調查及在版權持有人協助下鎖定目標人士，並於本周日晚賽事直播期間，一方面派員利用電腦法證程式，監控使用非法串流連結收看的足球賽事，一方面突擊搜查樂富一個住宅單位，在屋內檢獲一部收費電視解碼器、一部用作非法串流的電腦伺服器、一部用作遙距操作電腦伺服器的手機、一批電子設備及器材，估計市值約兩萬元。

登記收費電視頻道 自設網頁 關員經調查後，拘捕單位內一名69歲男戶主及一名43歲的收費電視服務頻道登記人。據悉，二人是父子關係，前者是退休人士，後者任職電腦程式員，他們其後已獲准保釋候查。今次是自去年5月《版權（修訂）條例》生效以來，海關首次引用「傳播權利」打擊利用串流技術在網上發放收費足球賽事的侵權活動。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

調查人員解釋，涉案人士事先登記收費電視頻道，但他有別於正常用家，利用專用的電子設備，把電視頻道分流至電腦伺服器，再透過串流軟件，把收費足球賽事傳播予其他用戶收看。涉案人士又自設網頁，指示用戶以電腦或流動設備安裝相關應用程式，再透過特定的串流連結觀看球賽。

人員以涉案連結收看足球賽事，發現串流畫面會有一至兩秒的延遲，在海關電腦法證所人員的支援下，最終從涉案電腦伺服器內，找到監控串流行動的海關電腦之網際協定位址（IP Address），保存重要的數碼證據。據悉，海關在搜證過程中，發現在球賽直播最高峰時期，共有超過200名用戶以非法串流「睇免費波」。

海關提醒市民，非法串流程式或連結，一般都是來歷不明，可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來潛在風險；而未獲授權向公眾傳播版權作品屬於刑事罪行，市民切勿以身試法。