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上水七人車被淋黃油刑毀
警員在場調查。
【本報訊】昨日早上近7時，一輛七人車在上水彩園邨露天停車場被淋潑黃色漆油，有途人見狀，隨即協助報案。
警員接報到場，發現該輛七人車沒有司機，車頂有一個漆油罐，遂根據車輛登記資料聯絡車主了解。執法部門經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」，將翻查附近「天眼」片段，以了解案發經過及追緝歹徒。
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