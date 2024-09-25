要聞港聞

上水七人車被淋黃油刑毀

警員在場調查。 警員在場調查。
警員在場調查。
【本報訊】昨日早上近7時，一輛七人車在上水彩園邨露天停車場被淋潑黃色漆油，有途人見狀，隨即協助報案。
警員接報到場，發現該輛七人車沒有司機，車頂有一個漆油罐，遂根據車輛登記資料聯絡車主了解。執法部門經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」，將翻查附近「天眼」片段，以了解案發經過及追緝歹徒。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc