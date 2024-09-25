租屋窗框藏毒 起貨值560萬
【本報訊】香港海關早前根據情報分析及調查後，懷疑有販毒集團管控葵涌荔景山路一住宅單位作毒品儲存倉庫，並鎖定一名目標男子。至本周一，關員在荃灣以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕一名報稱維修員的34歲男子，並押解他到有關單位搜查，檢獲約4公斤懷疑可卡因、2.5公斤懷疑霹靂可卡因及一批毒品包裝工具，毒品市值約560萬元。該名被捕男子已被控以相關罪名，案件今日在西九龍裁判法院提堂。
維修員取酬萬元犯案
海關表示，被捕男子收取可觀報酬犯案，先從窗框內取出毒品，再利用該單位作儲存、包裝和分銷毒品用途，毒品供應新界區拆家和用家。案中販毒集團為減低風險，選擇交通不便、人流較稀疏地區處理藏有毒品的窗框。該些窗框非常沉重，包裝完整，可以儲藏毒品位置較少，當中需要使用不同工具才可取出毒品，可見販毒集團不惜工本，增加海關偵查難度。
據了解，被捕男子收取一萬多元犯案，自今年5月起租用涉案單位。現場有數個窗框，每個窗框重約9公斤，內藏約500克毒品，搜查時其中一個窗框仍藏有毒品。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：