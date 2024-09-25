租屋窗框藏毒 起貨值560萬

【本報訊】香港海關早前根據情報分析及調查後，懷疑有販毒集團管控葵涌荔景山路一住宅單位作毒品儲存倉庫，並鎖定一名目標男子。至本周一，關員在荃灣以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕一名報稱維修員的34歲男子，並押解他到有關單位搜查，檢獲約4公斤懷疑可卡因、2.5公斤懷疑霹靂可卡因及一批毒品包裝工具，毒品市值約560萬元。該名被捕男子已被控以相關罪名，案件今日在西九龍裁判法院提堂。