醫健：健康在您手：癌症與女性輔助生殖技術

香港癌症資料統計中心最新數字顯示，乳腺癌、卵巢癌及子宮頸癌均為本港女性10大常見癌症，患癌對婦女的身心造成巨大打擊外，部分治療帶來的副作用或影響生殖能力，甚至導致不孕。隨着科技發展，輔助生殖技術可在癌症治療前保存患者的生育能力，有助於將來孕育下一代。

治療或損生育能力 患子宮頸癌或須切除子宮或子宮頸，患卵巢癌則或須切除一側或雙側的卵巢，直接影響患者的生育能力，而乳癌的治療也對患者帶來身體不適及心理創傷。此外，如需接受化療和電療，則有機會損害卵巢功能或卵泡數量減少等而導致不孕。因此，醫生一般會於治療前與患者討論保留生育能力的可能性，如冷凍卵子或胚胎等，留待日後使用，為較年輕及尚未有下一代的患者帶來生育的希望。

為婦女保存生育機會 在保存生育能力的技術方面，婦女可選擇冷凍卵子、胚胎。冷凍卵子是一種常用的技術，患者會於癌症治療前進行，透過藥物刺激產生更多成熟卵子，冷凍保存部分成熟及質素好的卵子，整個過程大約需要2至4星期。於治療結束後，卵子可解凍並進行體外受精。如患者已婚，可以選擇冷凍胚胎。將成功體外受精的胚胎冷凍保存，於癌症治療結束後進行胚胎移植。

輔助生殖技術無疑為患癌婦女提供保存生育能力的機會，不過決定前應與伴侶、家人和醫生有充分溝通，務求在治療效果和保存生育能力之間取得平衡。深水埗地區康健中心護理統籌主任 吳婉琳

深水埗地區康健中心