東呼即應：軚盤前放4手機 的哥邊揸車邊睇戲

【本報訊】任何人都應該找到自己的減壓方法，不過應在適當的地方做適當的事。《東呼即應》留意到網上流傳片段，一位的哥軚盤前一排4部手機也不止，最右邊那部竟然在播劇，隨時釀成車禍亦有之。究竟是甚麼劇那樣有魔力呢？早前有報道指內地近日興起微短劇，俘虜了大批40歲以上用戶，很多阿姨課金數十元到數百元人民幣，要看「霸道總裁如何愛上賣盒飯阿姨」，難道如今連的哥也「入坑」？不過他入坑好了，不要連人帶車，帶同乘客衝落坑，換了別個包容力較低的乘客，早已鬧爆這位煲劇的哥了。

「嫦娥」「大黃蜂」現身鬧市 而不知是否拍劇大有可為，香港似乎亦多了很多，表演欲旺盛的朋友。好像網上流傳數張相片，各式各樣的「嫦娥」搭港鐵、搭𨋢及過馬路，只是欠一個星探去發掘她們而已。當人人也扮嫦娥，太多太濫，又要怎麼出位？網上就流傳一張「大黃蜂」照片，身邊立了一個牌寫着「3個月人手打造」，相信是指他這身裝扮。可惜的是寫着「歡迎藝術合照」，下方夾了數張鈔票，但觀眾反應不踴躍，這便是「一身機械殼 來回懶理極冷漠」。

何時也說，不要在不適當的地方做不適當的事，當事人何不換個角度思考，就算沒有主題樂園招攬你當表演者，亦可以更好地發揮所長，譬如加入少許教育意義的內容，然後聯絡不同教育團體，合作做些「學校巡演」又「有無得諗」呢？