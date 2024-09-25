東呼即應：專家倡體驗式活動 遏止學童自殺歪風

純說教難解愁思 東呼即應籲探討生命意義 本報日前報道有關開學半個月錄得3宗學童自殺個案，提及港府承認須改善「三層應急機制」。但機制可說是出了事才來修修補補，船到江心補漏遲。有團體早前以問卷及對話模式了解本地中學生對生死的看法，赫然發現小部分學生竟然視死亡為「可解除生命的苦難與重擔」，情況令人憂心。關於學童自殺個案不絕，《東呼即應》訪問關心學生心理健康人士，希望支援在苦海中浮浮沉沉超級無助的莘莘學子，與此同時亦告誡掌管教育的官員，「為官決不可避事」。

MWYO青年辦公室早前與香港生死學協會，透過問卷訪問了兩間中學的中三和中四的學生，一共收到277份問卷，並與學生進行兩次對話。研究副總監黎卓然指，對話主要與學生討論離別與死亡和生命的意義，學生都不能夠表達內心複雜的情緒，亦不懂得處理，更加有學生稱會獨自承受負面情緒。他們又問及生命意義和死亡態度，學生都傾向覺得生命有意義，反映他們覺得生活是有選擇，亦能掌握在自己手中。

不過黎亦指，學生會出現兩極的想法，一班比較負面的學生傾向覺得生命不到自己控制、別無選擇，感覺很無奈及沒意義，甚至小部分會思考自殺是否解決方法。死亡態度方面，研究發現學生傾向接受，但同樣出現一班較悲觀的學生很害怕死亡及想逃避，甚至小部分會覺得死亡可以讓他逃離可怕的世界。他認為這類比較悲觀的想法背後，很需要學校和學生去溝通，才知道其實背後反映着甚麼意思。

中學帶學生到墳場參訪 香港教育大學體驗式學習碩士課程顧問江浩民稱應透過正視和認識生死的概念，反思有限的生命發揮生命價值。他指與其讓學生在外面吸收和消化其他資訊，不如在學校透過體驗式學習，幫助學生進行反思和整理。他舉例指有些中學會利用地理之便，帶學生到墳場參訪或與插畫師合作，幫助學生完成一些有關生命教育正能量的壁畫，這一類體驗式活動比起死記硬背，更容易塑造學生的情意和價值觀。

江續指對年輕一代很多時不是純說教，需要用多媒體把訊息傳給他們。他們曾透過微電影比賽，幫學生製作與生命教育和生死教育相關的微電影，過程中反思生命會深入很多。他指亦有學校用閱讀的方法如親子共讀繪本；有些則會鼓勵家長跟小朋友一起種植小盆栽或飼養小動物，在過程中珍惜生命，也見證生命成長艱難的歷程，凡此種種都有助學生建立正確的價值觀。

議員：三層應急未夠精準 議員鄧飛則指，過往教育局處理學童自殺的做法，基本上一定會介入，但介入後或至少循兩方面調查，一是在生前已經有三層架構的其中一層接觸過，開過檔案處理但最後阻止不了自殺；或是根本未有接觸該三層架構，未能夠辨識到一個潛在的自殺個案。他認為雖然兩種都預示着三層架構有一個改善的空間和地方，但改善的內容完全不同。第一種就會比較麻煩，如果在學童生前曾作出跟進但都阻止不了，代表三層架構要變得更加精準，要檢討為甚麼這麼多專業人士介入都無法阻止，是一個很重要的檢討方向。鄧認為，無論屬於哪一種情況，三層架構都會特別留意網絡世界。虛擬世界對於學生情緒，甚至社交、人生觀及價值觀的形成都有很大影響。學童成長輔導較少提及虛擬世界對學童成長的影響。教育局介入作用最大，無論最後有沒有出人命，也可以就事件的經驗教訓作總結，與教育界分享，以及在不公開私隱情況下向傳媒和公眾交代。