故宮館中華文明溯源展 今起向公眾開放

【本報訊】香港故宮文化博物館特別展覽「中華文明溯源」昨日揭幕。館方指，是次展覽是近年有關中華文化起源最全面的一次展覽，展覽分為3個單元，不僅有距今約6,000年的龍形玉器，還有各地不同文化、不同種類的陶器、玉器、青銅器和石雕等，展覽從今日起向公眾開放，展期持續至明年2月7日。過往幾個月，內地來港參觀故宮的旅客不少，有幾個禮拜內地旅客人數都超過了參觀者的58%，8月的觀展者中，更有超過一半都是內地旅客。

香港故宮副研究員黃煒均介紹，展覽按距今時間大致分為3個單元，分別是孕育（距今5,800至5,200年前後)、綻放（距今5,200至3,800年前後）和傳承（距今3,800至3,500年前後）。3個單元中，具代表性的珍貴文物分別為玉龍、玉琮和銅斝，這幾件文物均為國家一級文物。

玉龍玉琮銅斝 國家一級文物 屬第一單元的玉龍來自紅山文化中晚期遺址，是中國最早具有龍形象的寶物之一。第二單元的玉琮則是擁有者身份的標誌，是良渚文化玉禮器系統的代表，也體現了良渚文化對周邊文化和後世的廣泛影響。而第3單元的銅斝為二里頭文化的青銅禮器，反映二里頭文化獨特和發達的青銅器鑄造技術，以及以青銅器為核心的中華禮儀制度的逐漸形成。

香港故宮館長吳志華表示，此次展覽共展出約110件（套）各類新石器時代至夏代、跨越5,000年的各類珍貴文物。這些文物來自全國各地14間博物館和考古機構，涵蓋9個考古文化和9個主要考古遺址，當中大部分文物是首次在香港展出，展品中還有16件為國家一級文物。