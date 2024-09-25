94%青年曾做義工 主因乏時間未能持續

【本報訊】大部分青年認同做義工有助成長，惟最大阻礙是缺乏時間參與。青協青年研究中心昨公布一項調查研究顯示，彈性義工模式是鼓勵青少年參與義工服務的關鍵。有參與義工服務多年的青年義工表示，自己在做義工幫助他人的同時也能學習到新的東西，這也是這麽多年來能一直做下去的原因之一，也已將善舉融入進了自己的生活中。

香港青年協會青年研究中心研究員廖靖嵐表示，這次調查在今年7月時進行，共訪問了1,082名本港青年。調查發現有89.1%的受訪者認同做義工是個人成長過程中一個重要歷程，反映義工經驗是青年成長中不可或缺的一部分，還有85%的受訪者則是對做義工感興趣。但調查結果還發現受訪者中有94%曾參與過義工服務，但當中有45.2%的受訪者在最近12個月並無持續參與，而當中78%的受訪者是因為缺乏時間而不能持續參與。

彈性模式提高參與意願 廖靖嵐又指彈性義工模式是鼓勵青年參與的關鍵。調查發現有39.6%的受訪者更傾向於毋須講求承擔，彈性投入，隨時幫到周遭人士，尤其對最近12個月沒有或從未參與義務工作的青年來說更有吸引力。調查結果顯示，80.2%的受訪者同意隨時隨地的元素有助提高參與意願。另外還有87.6%的受訪者表示做義工是一種生活態度，能融入日常生活中。