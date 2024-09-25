哀悼刺警者案 官駁回港大生保護令申請

【本報訊】港大學生會評議會2021年7月通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，4名港大生承認煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，於去年被判監禁24個月。高院於本月裁定4人上訴得直，下調刑期至監禁15個月。其中一名港大生上周五（20日）向高院申請人身保護令，認為計及獄中行為良好，應獲扣減刑期至即時釋放；同時申請在等候法庭處理期間保釋。高院昨開庭處理保釋申請。庭上透露，國安委介入案件，指本案涉國安，若他獲減刑不利國安。由於黎智英案的判詞列明，國安委決定不容挑戰，最終法官駁回他的人身保護令申請，須繼續服刑。

申請人是張敬生（21歲），答辯人是懲教署署長。申請人去年與事件中其他3名被告，即杜林丞亨（21歲）、郭永皓（22歲）及容頌禧（21歲），均承認交替控罪，指他們於2021年7月7日煽惑他人有意圖而傷人。4人原被控違反國安法下的宣揚恐怖主義罪則獲撤銷。他們同被判入獄24個月。4人不服刑罰上訴，高院於本月下調4人刑期至監禁15個月。到上周五，張敬生向高院申請人身保護令，認為計及獄中行為良好，應獲三分之一刑期扣減，即時獲釋。法庭前日原排期於10月3日聽取雙方陳詞，並安排昨日處理張的保釋申請。

國安委：減刑不利國安 惟律政司昨透露，國安委已作出決定，指本案牽涉國安，張敬生獲得減刑不利國家安全。懲教署長亦接納內部評委會的意見，即張沒有足夠反省自己犯罪行為，仍然對施襲者的暴力行為表示理解和同情，不信納張獲減刑不會不利國安。考慮所有因素，懲教署引用《監獄規則》，拒絕扣減張的刑期。法官指，由於國安委決定不容挑戰，因此駁回張敬生的人身保護令申請，他須繼續服刑。案件編號：HCZZ 75/2024