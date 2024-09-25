新居屋10‧3起接受申請 共7132單位

【本報訊】香港房屋委員會昨日公布，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2024」將於下月3日上午8時正接受申請，10月23日晚上7時正截止。截至7月底的約70個在因買賣協議撤銷而收回的居屋單位，及新一批約350個租置計劃回收單位會一併在下月推售。

房委會指，新一期居屋涉及7,132個單位，位於啟德、油塘、觀塘、東涌及屯門多個不同地區，實用面積介乎約17.3平方米至約47.4平方米（約186平方呎至約510平方呎），以市值7折出售，售價介乎143萬元至467萬元，其中大單位佔總數約四分之一。預計今年第4季進行攪珠，2025年第二季開始選樓。

至於打擊濫用公屋的進展，該署已與土地註冊處建立資料比較及核對機制，並透過機制在上一期居屋申請者中，審核出超過1,100個申請者擁有香港住宅物業的記錄，有關申請已被取消，並按個別情況作出檢控。

曉茵邨彩石邨70%單位月租2500以下 另外，香港房屋委員會於昨日為兩個新建公共租住屋邨4幢大廈釐定租金，分別為曉茵邨健茵樓和滿茵樓的1,088個單位，以及上水彩石邨琥珀樓和錦玉樓的1,463個單位。曉茵邨的單位適用市區公屋最佳租金，即每月每平方米104.4元，而彩石邨的相關單位則適用上水區公屋單位最佳租金，即每月每平方米74.0元。是次釐定中，約七成單位的租金水平定於每月2,500元以下。房委會解釋，有關租金將以所屬地區的最佳租金水平釐定，即以每平方米室內樓面面積的金額計算，並參照屋邨的地點和比對價值進行釐定。