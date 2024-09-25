澳門消息：網購運動賽事門票 11內地女被呃5.3萬
【本報綜合報道】11名內地女子網購運動賽事門票疑被騙，報稱合共損失近5.3萬元。經執法部門調查後，拘捕一名28歲內地男子，指他涉嫌夥同一名女子透過網絡兜售門票詐騙，但該女子至今仍未落網。事發於今年4月，涉案兩名男女在網上社交平台訛稱有運動賽事門票出售，每張售價2,800元至8,000元不等。
男疑犯落網 女同黨在逃
受害人付款後，至賽事當天，有人趁現場保安不為意時，指示11名受害人透過員工入口進入會場。至二次檢票時揭發相關受害人沒有門票，他們聯絡該兩名涉案男女查問，但對方已失聯，懷疑被騙報案。執法部門調查鎖定該兩名男女身份，他們一直潛逃內地，直至本周日（22日）傍晚，當中的男疑犯再入境澳門時被截獲。有人承認參與詐騙，但拒絕交代在逃女子下落和騙款去向，執法部門正繼續追查。
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