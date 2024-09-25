涉事婦患糖尿 夫憂斷藥危機

【本報訊】劉太原本打算開心去旅行，但因今次事件至今未有歸期。丈夫劉先生表示，太太患有糖尿病，事發之後，他曾幾度安排送藥到當地，擔心妻子或會面臨斷藥。他透露，妻子在南韓的使費十分驚人，每月支出過萬港元，迄今已耗近5萬元，直言事件令他們面臨經濟壓力，希望案件盡快上庭，妻子可以早日歸家。

焗住韓酒店 開支不菲 劉生向本報表示，妻子雖於7月9日獲保釋外出，但必須向有關方面交出護照、不得離境，他們在當地沒有親戚朋友，只好入住酒店。但酒店房租每日要300元至400元，小數怕長計，再加上膳食費及其他費用，每日支出最少600元。劉太至今已在南韓逗留近3個月，使費不菲，他粗略計算近4.5萬元。劉生坦言有經濟壓力，希望太太可盡快回港。

談到今次事件，劉仍疑團多多，又因為不熟悉南韓法律及調解安排，擔心無法善了，希望公開事件、讓更多港人警惕。如今只希望案件盡快交到法庭處理，由當地法官定奪，期望有公平程序讓妻子盡快回港。