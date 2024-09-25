校園內向女子潑精液 城大博士生罰款5000

【本報訊】一名城大男博士生於今年6月在校園內，從後向一名女子淋潑混有自己精液的液體。涉案男子及後被捕並稱是「不小心」把液體撒向女生。該男子早前承認非禮罪，昨日在西九龍裁判法院被裁判官李志豪判處罰款5,000元。

李官指，被告與事主沒身體接觸，也沒觸及事主敏感部位，決定判處被告罰款。

從後犯案 事主背臀中招 26歲被告來常偉，報稱居於深圳，是城大神經科學系的博士生。他承認於2024年6月6日，在香港城市大學李達三葉耀珍學術樓由地下至一樓的2號電梯猥褻侵犯女子Ｘ。同意案情指，Ｘ與被告互不相識，當日下午3時許，當Ｘ搭乘扶手電梯到案發位置時，感覺背部和臀部濕掉，發現遭淋潑不明液體。

案情續指，Ｘ通報城大的保安和執法部門。調查發現，被告事前跟隨Ｘ，在電梯上一手用手機舉向Ｘ，一手拿着其他東西。不久後被告便步往其他方向。同年6月11日被告被捕，警誡下稱「我不小心把混有精液的水，撒在那個女生背後」。案件編號：WKCC 2559/2024