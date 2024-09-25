涉非禮謀殺智障女 道士受審拒認罪

控方揭死者母協助 假陽具插陰道驅魔 西貢龍尾村於2019年發生命案，一名21歲輕度智障女子倒斃一間村屋內。一名報稱是道士的男子被指牽涉在內，調查下更懷疑他曾經非禮死者；女死者母親則涉嫌協助或教唆道士非禮死者。兩人分別被控謀殺、非禮及協助或教唆非禮罪。他們不認罪，案件昨在高等法院開審。控方形容本案悲痛又奇怪，指道士以驅魔為名，用假陽具插死者陰道，又把她的頭撞向牆，作為道士追隨者的女死者母親，則有份買假陽具。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱職業為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。本案由法官杜麗冰及陪審團審理，預計審期15日。男被告需還押，女被告則獲准保釋。

死者母被控教唆非禮 張子材被控於2019年9月2日，在香港謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至2019年9月2日期間（包括首尾兩日）的某日，在新界西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日在香港，協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患有輕度智力障礙，且有聽力及說話障礙。

控方開案陳詞指，男被告張子材自稱是道士；女被告吳馬如賡及她的丈夫是男被告的追隨者，死者吳恩宇是兩人的女兒。4人同住在龍尾村單位。2019年9月2日早上7時，執法部門接報指有人在單位暈倒。警員到場發現，死者倒臥在睡房睡床上，身上有多處瘀傷，散布四肢、頭頸等處，現場有血漬。當時屋內另有5人，包括兩名被告及女死者丈夫。

控方續稱，兩人先後被拘捕。其中男被告在警誡下指，女死者在事發前數月被惡魔纏身，他於是開始以不同方式驅魔。期間，他曾經叫女被告買假陽具，之後他便用假陽具插入女死者的陰道。男被告又曾多次用拖鞋及蚊拍拍打女死者，甚至將女死者的頭撞向牆，且曾灌女死者飲酒。案件編號：HCCC 159/2021