慶祝通車45載 「鐵路樂園」駐中環海濱 港鐵今起5日嘉年華 與眾同Fun

【本報訊】今年是港鐵通車45周年，港鐵公司今起一連5日於中環海濱活動空間舉辦首個鐵路主題嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」。

5大園區 置機動設施打卡點 嘉年華周六日場次已額滿，而周三至五則毋須預先登記，開放至晚上9時，可免費入場，透過互動遊樂設施體驗鐵路相連社區的足迹。

嘉年華分為5大園區，包括全港首個戶外車長訓練模擬駕駛室，亦首度展出多款港鐵維修車輛，8米高巨型充氣列車，以及45個由迷你版列車、港鐵吉祥物及馬賽克車站組成的立方體，並設有多個以鐵路為主題的機動遊樂設施、攤位遊戲及打卡景點；現場亦發售多款地道小食。

在遊樂設施以外，活動期間亦有逾1.5萬名學生及社福機構獲邀參與。嘉年華亦設有攤位遊戲，將會送出逾萬份限定獎品與眾同樂，連繫社區。

嘉年華期間，場內每晚亦會舉辦「Chill精彩音樂會」，安排本地知名歌手及藝術團體輪流表演，推廣本地文化藝術。

嘉年華開放時間為每日下午1時至晚上9時，市民於平日（周三至周五）毋須預先登記，可免費入場。至於周六及周日，市民須憑早前開放預約登記的二維碼入場門票進場，名額已滿。