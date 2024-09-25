10‧1長假料逾千萬人次過境 做好準備 巡視西九龍站 入境處長郭俊峯為同事打氣

【本報訊】十一假期將至，政府預計期內會有115萬至120萬內地旅客訪港，旅行團便有約850團，大部分會過夜。入境事務處昨日亦預計，假期內約有1,003萬人次（包括香港居民及訪客），經各海、陸、空管制站進出香港，經陸路邊境管制站出入境的人次料達約854萬。入境處處長郭俊峯昨親身到高鐵西九龍管制站巡視，了解最後準備工作，並為同事打氣。

入境處表示，陸路出境和入境高峰期同為下周二（10月1日），出境人次約52.3萬，入境人次約有63.2萬，估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支綫管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有20.8萬、18.5萬及11.8萬人次出入境。入境處會加開檢查櫃台及通道以疏導人流及車流，同時亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

該處亦會連同有關部門及香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，確保過關人流暢順。

高鐵入境大堂增設19條e-道 另外，高鐵西九龍站本月底便開通6周年，為了應對屢創高峰的客量，入境處已在高鐵西九龍管制站入境大堂增設19條e-道。入境處提醒市民，避免繁忙時段過關，特別在早上8時至中午時段，又呼籲出入境人士記得帶齊所需旅行證件及身份證明文件及查核有效日期；出門口前，用入境處App看陸路管制站的過關情況，並留意口岸交通情況。