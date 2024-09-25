大熊貓 安安可可明到埗 可愛模樣率先睹

需檢疫適應妥善 冀12月中與公眾見面 內地贈送香港的兩隻大熊貓「安安」及「可可」將於明日抵港，在香港國際機場會舉行盛大歡迎儀式後隨即進行檢疫隔離，冀12月中可與市民見面，而在本港誕生的一對大熊貓龍鳳胎正處於「暴風式成長」階段，料可在明年初和市民見面。中國大熊貓保護研究中心指兩隻大熊貓目前健康狀況良好，正在熊貓中心都江堰基地接受隔離檢疫，而大熊貓啟程赴港時，中心將派出一名飼養員和一名獸醫陪同，並會在港停留一段時間，協助一對大熊貓盡快適應環境。

中國大熊貓保護研究中心指兩隻大熊貓均為5歲，屬剛踏入成年階段，雄性的「安安」體重130多公斤，身體強壯、聰明好動而性格外向活潑；雌性的「可可」原名「甜可」，體重約100公斤，善於攀爬、性情溫馴，是典型的大熊貓界「假小子」。牠們抵港後需在海洋公園接受至少30天檢疫隔離，另外需要至少30天時間適應新環境，再由專家評估牠們適合與公眾見面的時間，冀可在12月中為牠們的亮相而舉行啟動儀式。

度身布置新居 下月辦徵名活動 為迎接一對大熊貓，海洋公園早前派遣護理人員前往熊貓中心都江堰基地進行前期工作，包括了解兩隻大熊貓的習性，以及支援大熊貓赴港前的身體檢查、把廣東省種植的竹子運送往都江堰基地，讓大熊貓逐步適應。園方的護理團隊已設計不同的互動項目，幫助大熊貓適應新環境，並度身布置新居所，兩大熊貓將入住海洋公園的四川奇珍館，該館正就此而展開改建工程，添加攀爬架、植物和噴雪機等，以盡量模仿大熊貓生活的野外環境。

文化體育及旅遊局10月將為大熊貓舉辦全港徵名活動，稍後亦會舉行大型繪畫比賽，另外會為一對大熊貓龍鳳胎寶寶舉辦徵名活動。

馬會捐逾億元 升級四川奇珍館 政府續稱，過去的中秋節的維園綵燈會及無人機表演，以及即將在10月長假期舉行的幻彩詠香江都會加入大熊貓元素，亦會在旅發局網頁和社交平台設立關於兩隻大熊貓的專頁發布資訊。香港郵政將於12月發布相關的郵票和產品，期望文創、旅遊等各界推出其他相關產品，開創商機，推動消費。

因應香港將有6隻大熊貓，香港賽馬會昨宣布審批撥捐逾1.21億元，支持海洋公園提升「賽馬會四川奇珍館」的生態設施，包括飄雪系統和園境復修等，為公園內的大熊貓提供優質、安全、適齡及更貼近大自然生態的居住環境。此外，捐款亦將用於擴建「大熊貓之旅」，並會用於推行社區教育計劃，捐助來自低收入家庭的學生入園探訪大熊貓。

海洋公園則指經過兩個多月的準備，「香港賽馬會四川奇珍館」進行的第一階段升級工程已完成，為迎接兩隻新大熊貓作好準備。另外，園方亦會推出由賽馬會慈善信託基金資助的社區教育計劃，讓來自低收入家庭的學生進一步認識大熊貓及保育大熊貓的相關議題。