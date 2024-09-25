啟德體育園辦活動 50公司團體感興趣

【本報訊】啟德體育園預計明年第一季開幕，政府昨指目前已知道有最少50間公司或團體，將會安排項目，又指跨部門小組會處理啟德體育園整體工作，已經開始研究包括針對工程、如何令體育園發揮最大經濟效益、所需配套及人流管理及交通部署等。

立法會相關工作小組日前表示，場館已安裝座椅、音響和播放裝置進行大型活動測試，指未來體育園舉辦活動有流量大，又引述園方指八成商舖已出租，不少店舖期望把握聖誕檔期、12月開業。

政府昨被問及相關進度時指已知現時至少有50多間公司或團體表示有興趣在啟德體育園安排項目，今年11月起將進行測試賽，以及有不同演練和安排。政府已組成一個跨部門小組處理啟德體育園的整體工作，針對啟德體育園的工程、園區如何發揮最大的經濟效益、做好園區所需配套，包括人群管理和交通部署等，期望落成後為市民和遊客帶來多元化的優質體驗。

將針對不同天氣狀況演練疏散 對於體育園正式開幕前的演練和試驗活動，政府指每次演練後均會調整營運模式，確保舉辦大型活動時運作都暢順。他補充，跨部門工作小組會一直工作，直至政府認為啟德體育園的運作暢順，同時指體育園應針對不同時段、不同天氣狀況演練，確保該疏散的人群管理順利，又舉例稱，很多時人群的行為會因天氣變化而有所阻滯，包括很多人會因為避雨，影響疏散速度。

對於鄰近交通配套，政府指過往管理人群的經驗顯示，配合港鐵運作和其他交通的管理，可令人群有序、安全地離開啟德體育園到其他地方，亦已和園區及執法部門細緻地研究不同路線，在不同日子、天氣變化之下的應變方式，以及擴大某些交通網絡和交通輪候地點。