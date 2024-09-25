受壓倦怠 調查：男士Z世代孤獨感強烈

【本報訊】香港年輕人雖然身處鬧市，但調查發現不少人都有孤獨感，男士尤甚。有團體發表《2024全球幸福感報告》，指多達71%亞太區受訪者稱最重視身心幸福，但有多達六成受訪者自稱持續地感到壓力甚至極度倦怠。香港情況相若，男士及Z世代（1995年後出生、又稱網生代）孤獨感日益嚴峻，男士（55%）比女士（42%）更孤獨，調查指，超過一半的Z世代表示現在感到前所未有的孤獨感（53%），有69%香港受訪者更稱，正嘗試遠離電子平台或社交媒體，讓自己活在當下。

全球過去4年幸福感指數停滯 相關調查指，全球和亞太地區在過去4年中所獲得的幸福感指數（包括身體、心理和社交層面）一直停滯不前，顯示人們需要改變提升身心幸福的方法。調查指，62%受訪者因欲符合社會期望而被迫於人前展露歡顏，為此感到無比壓力；90%正經歷身心倦怠的人表示，孤獨感是其中一項重要因素。

相關報告建議人們投身社區、增加對社區的歸屬感，找到生活的目標等方法改善身心幸福，又指不同群體追求身心幸福、減輕壓力的方法各不相同，不少人藉遠離電子平台或社交媒體，讓自己擺脫孤獨及壓力。