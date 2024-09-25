港府撥不開迷霧 半數市民悲觀前途

經濟續尋底 滿意度近3年新低 經濟低迷、股樓齊跌，大大影響港人對前途的信心。香港民意研究所昨日發布訪問了673名香港市民的意見調查，發現受訪市民對現時政治、民生及經濟狀況的整體滿意率進一步下跌，當中對經濟滿意率的跌幅最大，滿意率低至19%，評價接近為「幾不滿」，滿意淨值更較兩個月前再大跌11個百分點，創2022年4月以來新低。另外近五成受訪市民對前途沒有信心。隨着第4季來臨，今年倍受打擊的餐飲業希望年底節慶盛事能令市道好轉。

經濟民生滿意淨值 全錄負數 香港民意研究所於9月初以隨機抽樣方式了解市民對各種狀況的評價，電話訪問部分結果顯示，市民對經濟的滿意率僅有19%，滿意淨值為負48個百分點，滿意淨值則相比兩個月前大跌11個百分點，創2022年4月以來新低。談到現時的民生評價，最新滿意率亦只有28%，滿意淨值為負27，滿意淨值創2022年5月以來新低；政治方面的滿意率則有39%，滿意淨值分別為負3。

調查機構指，上述數據顯示受訪市民整體上對香港政治狀況的評價接近「一半半」，對民生狀況的評價介乎「幾不滿」及「一半半」之間，而對經濟狀況的評價則接近「幾不滿」（即頗不滿）。

調查結果又指，49%受訪市民表示對香港前途沒有信心，與有信心的比率一樣，淨值為0個百分點，與上次調查比較上升6個百分點；至於對政府信任方面，電話訪問部分結果顯示，53%受訪市民表示信任港府，不信任的則佔35%，信任淨值為正18個百分點，與上次在5月的調查比較上升9個百分點。平均量值為3.2分，即整體上接近「一半半」。

餐飲業冀節慶盛事助扭轉頹勢 經濟表現差、港人又蜂擁北上，令本地餐飲業飽受打擊，首3季餐廳結業潮不斷，如今第4季將至，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，暫時「唔使睇得太灰」，因為即將到來的長假期，政府舉辦超過400項活動，部分食肆及街市和攤檔等亦會提供優惠，相信會吸引不少旅客來港消費，甚至有望帶動多些本地港人留港消費，預計今次長假期能帶來2.8億元營業額，坦言若達標是「唔差」的轉變。

他看好大熊貓帶來的刺激，指「熊貓經濟」在國內及海外其他市場都發揮了作用，料能吸引大量的旅客來觀看熊貓，從而令到旅遊、餐飲、零售各行業都可以受惠，帶動本港經濟發展。